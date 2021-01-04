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Может покончить с собой. Суд запретил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США

4 января, 14:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Окружной суд Лондона отклонил запрос США на экстрадицию основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа из Великобритании по причине опасений насчет наличия у того склонности к суициду.

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Об этом сообщает BBC.

4 января судья Ванесса Барайцер постановила, что требования прокуратуры США могли бы быть удовлетворены, но американские власти не привели доказательств того, что помешают Ассанжу покончить с собой.

Судья напомнила о том, что у Ассанжа серьезные проблемы с психикой – у него есть история самовредительства и суицидальных мыслей.

"Он производит общее впечатление подавленного и частично отчаявшегося человека, опасающегося за свое будущее ... Я убеждена, что процедуры в США не помешают Ассанжу найти способ совершить самоубийство, и по этой причине я решила, что экстрадиция причинит ему тяжкий моральный ущерб, и приказываю отклонить ходатайство", – сказала Барайцер.

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Американская сторона уже заявила о готовности оспорить решение суда.

В случае экстрадиции по всем 18 пунктам обвинения 49-летнему Ассанжу грозит в США до 175 лет тюрьмы. Впрочем, ранее американские власти заявляли оценивали его приговор в четыре-шесть лет.

С апреля 2019 года он находится под стражей в лондонской тюрьме "Белмарш". До этого он семь лет жил в посольстве Эквадора, который предоставил ему политическое убежище.

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Великобритания США WikiLeaks ассанж экстрадиция
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