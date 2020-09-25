Мутации коронавируса и вакцина: китайские ученые сделали важное открытие

Препараты, которые сегодня разрабатываются, смогут эффективно бороться с COVID-19

Мутации нового коронавируса оказались незначительными и не способны снизить эффективность разрабатываемых против него вакцин. Об этом на пресс-конференции заявил глава Центра биотехнологий Министерства науки и техники КНР Чжан Синьминь, передает ТАСС.

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"Мутации протекают в рамках нормы. В случае запуска в производство тестируемых сейчас вакцин они смогут успешно бороться со всеми последовательностями коронавируса", – добавил Чжан Синьминь.

Глава Центра развития медицинских наук и технологий Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй, в свою очередь, сообщил, что Китай планирует произвести до конца текущего года около 610 млн доз вакцины от коронавируса, а в 2021 году увеличит этот показатель до 1 млрд.

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"Согласно нашим текущим оценкам, к концу этого года будет произведено 610 млн доз вакцины. Это в текущем году, а в следующем этот показатель может достичь 1 млрд доз", – сказал он.

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Как отмечается, уровень антител в крови принявших вакцину от COVID-19 в Китае остается высоким спустя 7 месяцев после приема препарата.

Ранее сообщалось, что Китай уже вовсю вакцинирует медиков от коронавируса.

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