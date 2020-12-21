Мутация COVID-19: в Британии закрыли порт и созывают экстренное совещание правительства

Британское правительство в понедельник, 21 декабря, проведет совещание во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном по реагированию на чрезвычайную ситуацию из-за мутации коронавируса COVID-19, где обсудят международные поездки и перевозку грузов.
Об этом сообщили в офисе британского премьера, передает Reuters.
"Премьер-министр будет председательствовать на заседании COBR (реагирование на чрезвычайные ситуации) завтра, чтобы обсудить ситуацию с международными поездками, в частности, постоянный поток грузов в Великобританию и из Великобритании", - рассказала пресс-секретарь Джонсона.
По ее словам утром 21 декабря также пройдет несколько встреч для составления четких планов.
В то же время британский порт Дувр уже сообщил о закрытии своего паромного терминала на выход, а Франция на 48 часов с ночи воскресенья приостановила прием рейсов из Великобритании, в том числе грузовых перевозчиков, любым транспортом.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала страны Европы значительно ужесточить ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса в связи с предупреждением британского правительства о новом, очень заразном штамме вируса, который "вышел из-под контроля".
Новая разновидность коронавируса, которая вызывает COVID-19 и распространяется быстрее "оригинальной" версии, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре. Сейчас мутировавший коронавирус вышел за пределы Великобритании и начал распространяться по миру – он уже зафиксирован в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии.
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