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Мужчина поджег себя в центре Минска: видео

22 января, 11:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Личность самоподжигателя установили, но пока не разглашают

В центре белорусской столицы произошел самоподжог – мужчина совершил публичную попытку самоубийства напротив Дома правительства на площади Независимости в Минске.

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Об этом сообщает TUT.by.

На помощь ему пришел охранник правительственного учреждения и прохожий – они сбили огонь при помощи огнетушителей и вызвали скорую помощь. После госпитализации у пострадавшего диагностировали ожоги 50% тела. Сейчас он находится без сознания.

В данный момент место происшествия оцеплено. Следователи устанавливают его вероятные мотивы.

Вероятно, личность самоподжигателя уже установили, однако ее пока не разглашают. Известно лишь, что ему 35 лет.

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Фото: пресс-служба Следственный комитет Беларуси

Фото: пресс-служба Следственный комитет Беларуси

Напомним, что в сентябре похожий инцидент произошел в городе Смолевичи, расположенном в 40 км от Минска, где мужчина облил себя бензином и поджег возле здания РОВД.

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поджог Беларусь самоубийство Минск самоподжог
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