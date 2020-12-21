Мужчины умирают от COVID-19 чаще, чем женщины: ученые строят предположения

Мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины. При этом заражаются COVID-19 оба пола примерно одинаково.
Такую статистику обнародовало BBC со ссылкой на базу данных Global Health.
Как сообщается, в странах, где летальных исходов от COVID-19 больше всего – это Индия, Мексика и США, – более половины умерших именно мужчины.
А в Йемене, Таиланде, Бангладеш и Нигерии этот показатель превышает три четверти всех случаев.
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Объяснить эту диспропорцию ученые пока не могут. Предполагают: возможно, речь идет о генетических различиях.
Ранее французские ученые сообщили, что уровень смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19 почти в три раза выше, чем среди больных гриппом.
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