МВД Беларуси косвенно подтвердило подлинность слитых в сеть личных данных силовиков

В МВД утверждают, что сумеют установить виновных

Органы внутренних дел Беларуси располагают "средствами и технологиями, которые позволяют установить подавляющее большинство виновных" в утечке личных данных более 1 тысячи сотрудников белорусской милиции, опубликованных в сети. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, передает ТАСС.

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В белорусском Министерстве внутренних дел также пообещали наказать всех виновных в разглашении личной информации их сотрудников.

Как мы сообщали, в субботу, 19 сентября, телеграм-канал белорусской оппозиции опубликовал личные данные 1010 сотрудников милиции Беларуси, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов.

Опубликованный список содержит фамилии, имена, отчества, даты рождения, города проживания, подразделения, где проходят службу силовики, их звания и должности.

Отдельно был опубликован список семи офицеров белорусского антитеррористического спецподразделения "Алмаз", в котором есть полные личные сведения, в том числе адреса и телефоны.

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Напомним, 19 сентября в Минске силовики задержали более сотни участниц "Блестящего марша", выступавших против результатов президентских выборов в Беларуси. Девушек загружали в автозаки как бойцы отряда милиции особого назначения (ОМОНа), так и люди в черной или оливковой униформе без каких-либо знаков различия.

Видео: Telegram-канал Nexта

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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