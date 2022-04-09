МВФ согласовал открытие спецсчета для направления финпомощи Украине

На такой спецсчет будет направлен 1 миллиард долларов от Канады для Украины

В МВФ сообщают, что спецсчет "предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд в помощь Украине. Коллаж "Сегодня"

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован в Фейсбуке.

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"Сегодня (8 апреля – ред.) Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров в помощь Украине", – отметил Рашкован.

По его словам, 1 млрд канадских долларов, которые Канада планирует выделить для Украины, будут направлены именно на этот счет.

"Мы с Минфином лоббировали это решение совместно с правительством Канады и с самого начала получили поддержку еще и из Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии", – добавил Рашкован.

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