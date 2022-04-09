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МВФ согласовал открытие спецсчета для направления финпомощи Украине

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9 апреля, 04:41
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На такой спецсчет будет направлен 1 миллиард долларов от Канады для Украины
В МВФ сообщают, что спецсчет "предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд в помощь Украине. Коллаж "Сегодня"
В МВФ сообщают, что спецсчет "предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд в помощь Украине. Коллаж "Сегодня"

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован в Фейсбуке.

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Подробности

"Сегодня (8 апреля – ред.) Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров в помощь Украине", – отметил Рашкован.

По его словам, 1 млрд канадских долларов, которые Канада планирует выделить для Украины, будут направлены именно на этот счет.

"Мы с Минфином лоббировали это решение совместно с правительством Канады и с самого начала получили поддержку еще и из Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии", – добавил Рашкован.

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Санкции для того, чтобы остановить агрессию

Санкции, которые не останавливают агрессию Путина, могут сделать из России подобие Северной Кореи, которая для всего мира является государством-изгоем.

Сотрудничество с Россией приостановил старейший банк Америки – "Bank of New York Mellon". Кроме того, в банке решили, что передадут 1 млн долларов помощи Украине на гуманитарные цели.

Также стало известно, что:

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  1. LG Electronics остановили все поставки в РФ;
  2. Все четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании заявили о прекращении инвестиций в РФ: Weatherford International; Halliburton; Schlumberger; Baker Hughes;
  3. Bosch остановила поставки запчастей и производство в России;
  4. OKYO – Yokohama Rubber Co. Ltd. стала последним производителем шин, закрыли производство в России;
  5. Северная Македония отменила безвизовый режим для россиян;
  6. Американская компания Netcracker, что разрабатывает и внедряет уникальные IT решения для телеком операторов по всему миру, что в Украине большой R&D, уходит с российского рынка;
  7. Компания Amway объявила о приостановке своей деятельности на территории РФ;
  8. Группа компаний LVMH, которой принадлежит бренд Lorо Piana, прекратила поставки продукции в РФ.

24 числа Philip Morris International Inc сообщили о важном решении. Табачный гигант прекращает выпуск некоторых сигарет и их производство в РФ, а также приостанавливает маркетинговые активности и отменяет запуск новых продуктов.

Также прекратили свою деятельность на территории РФ и много других мировых компаний из самых разных сфер жизни.

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Данные на 10:00 8 апреля
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Личный состав 19000
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 333
Артиллерия
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Средства ПВО 55
Средства ПВО
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РСЗО 108
РСЗО
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Цистерны ГСМ 76
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Наши ангелы-хранители

Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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