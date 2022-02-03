Войны не будет? В Израиле оценили вероятность нападения Путина на Украину

Глава Министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид считает, что ситуация между Украиной и Российской Федерацией не будет обостряться в ближайшее время.
Об этом сообщает Axios.
"На данный момент оценка (Израиля – Ред.) такова, что мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", – сказал Лапид.
Далее по теме
Он отметил, что Израиль находится в сложной ситуации, так как вторая по величине еврейская община в мире находится в РФ, а пятая – в Украине.
"Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса", – сказал он.
Лапид добавил, что в ближайшие дни намерен пообщаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Глава израильского МИД также обеспокоен тем, что напряженность между Украиной и РФ отвлекает внимание от переговоров с Ираном по ядерному соглашению, которые проходят в Вене.
"Нам бы хотелось, чтобы США уделили этому вопросу более пристальное внимание, чтобы предотвратить опасные вещи", – сказал Лапид.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. На данный момент вероятность значительной эскалации низкая, однако все может изменится в любой момент.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Журналист Дмитрий Гордон считает, что одной из провокаций президента РФ может быть взрыв жилого дома в Донецке или Луганске. Президент РФ использует "КГБшные методы".
- А экс-глава Закарпатской облгосадминистрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что хозяин Кремля не забыл о проекте "Новороссия".