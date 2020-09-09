На акциях протеста в Минске 8 сентября силовики жестко задерживали женщин

В Минске также прошла акция в поддержку Лукашенко

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификаций в пользу Александра Лукашенко на выборах президента, десятки участников которых силовики каждый день жестко задерживают.

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Во вторник, 8 сентября, в 31-й день протестов, в Минске сотрудники силовых структур Беларуси задержали на Комаровской площади более 40 человек после акции в поддержку члена координационного совета Беларуси Марии Колесниковой. Об этом сообщила правозащитная организация "Весна" в Telegram.

Белорусские СМИ отмечают, что во вторник неизвестные в балаклавах жестко задерживали даже женщин.

Задержания в Минске 8 сентября

Причем, силовики не щадили и пожилых. Так телеграм-канал Nexta разместил видео, на котором видно, как силовики"атакуют" немолодых женщин.

Задержания в Минске 8 сентября

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Также силовики продолжают задерживать людей во дворах, жестоко избивая их.

Задержания в Минске 8 сентября

В то же время, как сообщает TUT.by, 8 сентября снова прошла акция в поддержку Александра Лукашенко: от площади Победы до площади Независимости несколько десятков человек прошли крестным ходом с иконами и государственными флагами Беларуси и России.

Напомним, 7 сентября в Минске около 10 часов утра возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили члена Координационного совета Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. В этот же день на связь перестали выходить еще двое членов КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

8 сентября появилась информация, что все три оппозиционера прибыли на границу с Украиной, однако Колесникова отказалась выехать из Беларуси, и ее задержали.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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