На Анкару обрушился мощный ураган (фото)

На Анкару обрушился сильный ураган, сопровождавшийся сильными осадками.
Об этом сообщает мэрия Анкары в Твиттере.
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Предварительно, один человек погиб.
"Сегодня во всех районах Анкары одновременно произошли наводнения невиданных за последние годы масштабов. Было получено 1684 сообщения, в том числе 985 о затоплении, 188 о заблокированных, 106 повреждений, 148 падений деревьев, 125 сорванных крыш и 130 повреждений транспортных средств", – говорится в сообщении.
Заместитель министра внутренних дел Исмаил Чатаклы сообщил, что в результате наводнения один человек погиб, троих детей, оказавшихся в ловушке из-за повышения уровня воды, удалось спасти.
Ураган в Киеве
В Киеве в мае начался ураган с ливнем. Непогода ломает деревья, вырывая вместе с корнями. Во многих районах столицы перепады напряжения и пропало электричество.
Из-за непогоды электричество пропало в Подольском, Святошинском, Дарницком районах, а также на Троещине.
В официальном сообщении от ДТЭК говорится о том, что в связи с погодными условиями в Киевской области наблюдается большое количество обрывов на электролиниях из-за падения деревьев. Людей просят не приближаться к поваленным деревьям ближе чем на восемь метров. Также призывают не оставлять детей без присмотра. Устранение аварий усложняется из-за непогоды.
Напомним, в Киеве вечером 12 мая начался ураган с ливнем. Непогода ломает деревья, вырывая вместе с корнями. Во многих районах столицы перепады напряжения и пропало электричество.