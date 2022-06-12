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На Анкару обрушился мощный ураган (фото)

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12 июня, 01:46
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Предварительно, один человек погиб
Ураган в Анкаре срывал крыши и валил деревья. Коллаж "Сегодня"
Ураган в Анкаре срывал крыши и валил деревья. Коллаж "Сегодня"

На Анкару обрушился сильный ураган, сопровождавшийся сильными осадками.

Об этом сообщает мэрия Анкары в Твиттере.

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Подробности

Предварительно, один человек погиб.

"Сегодня во всех районах Анкары одновременно произошли наводнения невиданных за последние годы масштабов. Было получено 1684 сообщения, в том числе 985 о затоплении, 188 о заблокированных, 106 повреждений, 148 падений деревьев, 125 сорванных крыш и 130 повреждений транспортных средств", – говорится в сообщении.

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Заместитель министра внутренних дел Исмаил Чатаклы сообщил, что в результате наводнения один человек погиб, троих детей, оказавшихся в ловушке из-за повышения уровня воды, удалось спасти.

Ураган в Киеве

В Киеве в мае начался ураган с ливнем. Непогода ломает деревья, вырывая вместе с корнями. Во многих районах столицы перепады напряжения и пропало электричество.

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Из-за непогоды электричество пропало в Подольском, Святошинском, Дарницком районах, а также на Троещине.

В официальном сообщении от ДТЭК говорится о том, что в связи с погодными условиями в Киевской области наблюдается большое количество обрывов на электролиниях из-за падения деревьев. Людей просят не приближаться к поваленным деревьям ближе чем на восемь метров. Также призывают не оставлять детей без присмотра. Устранение аварий усложняется из-за непогоды.

Напомним, в Киеве вечером 12 мая начался ураган с ливнем. Непогода ломает деревья, вырывая вместе с корнями. Во многих районах столицы перепады напряжения и пропало электричество.

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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

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Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
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