На cтолицу Турции обрушилась песчаная буря: видео

Столицу Турции Анкару в субботу, 12 сентября, накрыла песчаная буря, которая предположительно пришла из Саудовской Аравии. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.
Буря в течение получаса закрыла слоем песка и пыли видимость в радиусе километра.
"Тяжелые облака пыли предположительно с пустынь Саудовской Аравии мешали видимости и спровоцировали значительные задержки движения", – сообщает издание.
Турецкие СМИ также сообщают, что из-за песчаной бури на дорогах возникли пробки. Кроме того, порывистый ветер уничтожил палатки крестьян на окраинах города.
Власти провинции призвали местных жителей не покидать дома. В больницы обратились по меньшей мере шесть жителей Анкары.
Напомним, в конце августа в результате урагана "Лаура" в американских штатах Луизиана и Техас погибли по меньшей мере 14 человек.
Также мы сообщали, что 21 августа сильную пыльную бурю наблюдали жители Запорожья в Южном микрорайоне города – песок, подхватываемый сильными порывами ветра, несло в разные стороны.
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