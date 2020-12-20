На Фиджи обрушился мощный ураган (фото, видео)

Из зоны бедствия эвакуировали более 20 тысяч человек

На Фиджи обрушился мощный циклон, оставив после себя разрушения по всей стране.

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Как сообщает Reuters, были разрушены десятки домов, в некоторых районах отключено электричество, а дороги заблокированы упавшими деревьями и внезапными наводнениями.

/ Фото: Reuters

По данным местных властей, жертвами стали четыре человека, в том числе маленький ребенок.

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/ Фото: Reuters

Генеральный директор Красного Креста Фиджи Илиспеци Рокотунидау сообщил, что ущерб и разрушения понесли 70% провинции Буа на северном острове Вануа-Леву, тогда как небольшой остров Киа был разрушен полностью.

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/ Фото: Reuters

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Шторму присвоена пятая категория по шкале ураганов Саффира – Симпсона.

Из зоны бедствия эвакуировали более 20 тысяч человек, было объявлено состояние стихийного бедствия, введен ночной комендантский час.

Как ранее сообщали, на Филиппины обрушился тайфун "Гони", неся с собой "катастрофический" ветер скоростью до 225 км/ч и ливни.

Напомним, на Южное побережье США обрушился ураган "Дзета", который пришел из Мексиканского залива. Первым под удар стихии попал штат Луизиана, позже эпицентр урагана переместился в Новый Орлеан.

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