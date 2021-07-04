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На Филиппинах разбился военный самолет

4 июля 2021 8:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Всего 15 человек удалось вызволить из горящего самолета, спасательные работы на месте крушения продолжаются

Срочная новость

Срочная новость / Фото: Сегодня

Военный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 85 человек, потерпел крушение при попытке сесть на остров Холо на юго-западе Филиппин.

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Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на генерала вооруженных сил страны.

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По его данным, 15 человек удалось вызволить из горящего самолета, спасательные работы на месте крушения продолжаются. Генерал выразил надежду, что остальных членов экипажа также удастся спасти.

Ранее мы сообщали, что 9 января в Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737-500авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс из столицы Джакарты в Понтианак. На борту находились 62 человека – все они погибли.

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Также напомним об авиакатастрофе самолет компании South Supreme Airlines в Южном Судане, которая произошла в марте. Погибли все находившиеся на борту 10 человек.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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