На Филиппины обрушился мощный тайфун: фото и видео

Тайфун Vamco, который обрушился на Филиппины, парализовал нормальную жизнь на центральном острове Лусон и в столице Маниле.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, из-за вызванных тайфуном проливных дождей и наводнений в Маниле не работает общественный транспорт, закрыты аэропорты и морской порт, приостановлена деятельность госучреждений.
Ряд районов столицы Филиппин затоплены, жители спасаются от наводнения на крышах домов.
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По предварительным данным, погиб один человек.
Vamco – 21-й тайфун, который обрушился на Филиппины в этом году. В конце октября на Филиппинском архипелаге бушевал тайфун Goni.
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