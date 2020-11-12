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На Филиппины обрушился мощный тайфун: фото и видео

12 ноября, 10:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Маниле не работает общественный транспорт, закрыты аэропорты и морской порт

Тайфун Vamco, который обрушился на Филиппины, парализовал нормальную жизнь на центральном острове Лусон и в столице Маниле.

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Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, из-за вызванных тайфуном проливных дождей и наводнений в Маниле не работает общественный транспорт, закрыты аэропорты и морской порт, приостановлена деятельность госучреждений.

Тайфун Vamco обрушился на Филиппины. Источник: Reuters

Ряд районов столицы Филиппин затоплены, жители спасаются от наводнения на крышах домов.

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По предварительным данным, погиб один человек.

Тайфун Vamco обрушился на Филиппины. Источник: Reuters

Vamco – 21-й тайфун, который обрушился на Филиппины в этом году. В конце октября на Филиппинском архипелаге бушевал тайфун Goni.

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Филиппины ураган тайфун
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