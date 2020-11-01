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На Филиппины обрушился мощный ураган: фото и видео

1 ноября, 15:34

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Синоптики предупреждают о возможных наводнениях и оползнях

На Филиппины обрушился тайфун "Гони", неся с собой "катастрофический" ветер скоростью до 225 км/ч и ливни.

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Об этом сообщает BBC.

Многие дома повреждены, а автодороги затоплены в результате наводнений. По меньшей мере четыре человека уже погибли в результате стихии.

Фото: dw.com

"Гони" приблизился к острову Катандуан в воскресенье в 04:50 по местному времени.

Фото: bazonline.ch

С тех пор он ослабел, пересекая главный остров Лусон, где находится столица страны город Манила.

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Но синоптики все еще предупреждают о возможных наводнениях и оползнях.

Уже более 200 000 человек на Филиппинах получили приказ покинуть свои дома из-за угрозы мощного тайфуна.

Ранее на Южное побережье США обрушился ураган "Дзета", который пришел из Мексиканского залива. Первым под удар стихии попал штат Луизиана, позже эпицентр урагана переместился в Новый Орлеан.

Напомним, штаты Луизиана и Техас пострадали от урагана "Лаура".

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