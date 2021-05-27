На Галапагосских островах "воскресли" вымершие сто лет назад черепахи

/ Фото: Reuters

Гигантская черепаха, обнаруженная на Галапагосских островах в 2019 году, является видом, который считался вымершим столетие назад.

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Об этом сообщает CNN.

На этом фоне руководство национального парка "Галапагосские острова" готовит экспедицию, целью которой будет разыскать этих черепах, чтобы спасти их вид.

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Считавшуюся вымершей черепаху обнаружили два года назад на острове Фернандина, который является одним из самых молодых и нетронутых на архипелаге.

При помощи ДНК-анализа английские ученые подтвердили, что это Chelonoidis phantasticus – в последний раз представителя этого вида видели в 1906 году.

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Согласно подсчетам сотрудников Галапагосского национального парка, в настоящее время популяция гигантских черепах различных видов насчитывает 60 тыс. особей.

Напомним, ранее в этом году в заливах американского штата Техас спасли тысячи черепах, которые рисковали замерзнуть насмерть из-за аномально низких для этого региона температур.

А в прошлом году в штате Вирджиния нашли редкого двухголового черепашонка – его передали в аквариум местного Музея живой природы.