На гейзеры после укола: Исландия открыла границы для вакцинированных

С 18 марта в страну пустят всех желающих, кто привился от COVID-19

Людям, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, разрешат въезжать в Исландию.

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Об этом 16 марта сообщила пресс-служба исландского правительства.

Ранее свободно въезжать в эту страну могли только граждан стран-членов Евросоюза или Европейской экономической зоны. Теперь в Исландию смогут въехать все иностранцы, которые предоставят:

документ о полной иммунизации вакциной, которая была сертифицирована Европейским агентством лекарственных средств;

доказательство того, что они переболели COVID-19.

"Решение применить послабление на границах для вакцинированных лиц в странах, не входящих в зону ЕС/ЕЭЗ, является логическим продолжением нашей нынешней политики", – заявила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, отметив, что путешествия имеют огромную важность для культуры, торговли и предпринимательства ее страны.

Новые правила вступают в силу с 18 марта, а с 1 мая Рейкьявик вводит так называемый цветовой код оценки рисков на границе. После этого граждан из "зеленых" и "желтых" стран (с низким уровнем риска) освободят от карантинных мер при условии наличия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

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Для всех остальных будут действовать прежние правила – сдача теста, потом пятидневный карантин и сдача второго теста.

В настоящее время Исландия прошла коронавирусный кризис – сейчас в стране нет ни одного госпитализированного с COVID-19, но 30 человек находятся на самоизоляции с подтвержденной инфекцией, а 24 – на карантине из-за подозрений на заражение.

Однако заболеть во время путешествия возможно. И "Сегодня" узнали, можно ли получить компенсацию за отдых, испорченный из-за COVID-19:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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