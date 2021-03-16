На гейзеры после укола: Исландия открыла границы для вакцинированных

Людям, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, разрешат въезжать в Исландию.
Об этом 16 марта сообщила пресс-служба исландского правительства.
Ранее свободно въезжать в эту страну могли только граждан стран-членов Евросоюза или Европейской экономической зоны. Теперь в Исландию смогут въехать все иностранцы, которые предоставят:
- документ о полной иммунизации вакциной, которая была сертифицирована Европейским агентством лекарственных средств;
- доказательство того, что они переболели COVID-19.
"Решение применить послабление на границах для вакцинированных лиц в странах, не входящих в зону ЕС/ЕЭЗ, является логическим продолжением нашей нынешней политики", – заявила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, отметив, что путешествия имеют огромную важность для культуры, торговли и предпринимательства ее страны.
Новые правила вступают в силу с 18 марта, а с 1 мая Рейкьявик вводит так называемый цветовой код оценки рисков на границе. После этого граждан из "зеленых" и "желтых" стран (с низким уровнем риска) освободят от карантинных мер при условии наличия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Для всех остальных будут действовать прежние правила – сдача теста, потом пятидневный карантин и сдача второго теста.
В настоящее время Исландия прошла коронавирусный кризис – сейчас в стране нет ни одного госпитализированного с COVID-19, но 30 человек находятся на самоизоляции с подтвержденной инфекцией, а 24 – на карантине из-за подозрений на заражение.
Однако заболеть во время путешествия возможно. И "Сегодня" узнали, можно ли получить компенсацию за отдых, испорченный из-за COVID-19:
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
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