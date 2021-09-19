На испанском острове проснулся вулкан, потоки лавы перекрывают дороги (видео)

В воскресенье, 19 сентября, началось извержение вулкана на испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг и расположенном в Атлантическом океане.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Над одной из точек вулканической гряды Кумбре-Вьеха на острове с утра были замечены клубы черного и белого дыма. До извержения на острове, где проживают около 85 тысяч человек, примерно неделю отмечалась повышенная сейсмическая активность.
В качестве меры предосторожности власти начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности. Экстренные службы получили указание быть готовым в случае необходимости эвакуировать порядка тысячи человек.
В сети появилось видео, как лава спускается с холмов, перекрывая дороги и приводя к лесным пожарам.
История извержений
- Кумбре-Вьеха – активная вулканическая гряда на острове Пальма, который принадлежит Испании.
- Этот хребет тянется с севера на юг, охватывая южную треть острова, где расположен ряд вулканических кратеров.
- Предыдущий раз извержение в районе острова произошло в 1971 году – тогда извергался вулкан Тенегия.
- Более мощное извержение было в 1949 году, когда активизировались сразу три вулканические кратера – Дураснеро, Сан-Хуан и Хойо-Негро. Извержение сопровождалось землетрясениями.