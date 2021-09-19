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На испанском острове проснулся вулкан, потоки лавы перекрывают дороги (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 сентября, 19:21
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На острове Пальма началась эвакуация местных жителей
Началось извержение вулкана на испанском острове Пальма / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Началось извержение вулкана на испанском острове Пальма / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 19 сентября, началось извержение вулкана на испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг и расположенном в Атлантическом океане.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Вулкан только проснулся и неизвестно, как себя поведет дальше / Фото Reuters
Вулкан только проснулся и неизвестно, как себя поведет дальше / Фото Reuters

Над одной из точек вулканической гряды Кумбре-Вьеха на острове с утра были замечены клубы черного и белого дыма. До извержения на острове, где проживают около 85 тысяч человек, примерно неделю отмечалась повышенная сейсмическая активность.

В качестве меры предосторожности власти начали эвакуацию маломобильных лиц, проживающих в деревнях вблизи от эпицентра сейсмической активности. Экстренные службы получили указание быть готовым в случае необходимости эвакуировать порядка тысячи человек.

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В сети появилось видео, как лава спускается с холмов, перекрывая дороги и приводя к лесным пожарам.

История извержений

  • Кумбре-Вьеха – активная вулканическая гряда на острове Пальма, который принадлежит Испании.
  • Этот хребет тянется с севера на юг, охватывая южную треть острова, где расположен ряд вулканических кратеров.
  • Предыдущий раз извержение в районе острова произошло в 1971 году – тогда извергался вулкан Тенегия.
  • Более мощное извержение было в 1949 году, когда активизировались сразу три вулканические кратера – Дураснеро, Сан-Хуан и Хойо-Негро. Извержение сопровождалось землетрясениями.

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