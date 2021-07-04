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На Кипре в лесных пожарах погибли четыре человека (фото)

4 июля 2021 12:52

Виктория Барановская Виктория Барановская

Египетские сельскохозяйственные рабочие пропали без вести после того, как их автомобиль был уничтожен пожаром

На Кипре бушуют лесные пожары / Фото: ЕРА

На Кипре бушуют лесные пожары / Фото: ЕРА

На Кипре продолжается ликвидация масштабного лесного пожара, который унес жизни как минимум четырех человек.

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Об этом сообщает BBC.

Самый крупный в истории Кипра лесной пожар в южном районе Лимассола заставил жителей нескольких сел срочно эвакуироваться, а Кипр уже обратился за международной помощью для ликвидации.

В воскресенье, 4 июля, власти Кипра подтвердили гибель четырех человек. Предварительно известно, что жертвами стали египетские сельскохозяйственные рабочие. Они пропали без вести после того, как их автомобиль был уничтожен пожаром.

Лесные пожары уничтожают все на своем пути / Фото: ЕРА
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Лесные пожары уничтожают все на своем пути / Фото: ЕРА

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"На место происшествия выезжают судебно-медицинские эксперты для установления личности. Все признаки подтверждают тот факт, что это четверо пропавших без вести, которых мы ищем со вчерашнего дня", – сказал министр внутренних дел Кипра Никос Нурис.

Фото: EPA

Фото: EPA

Ранее мы сообщали, что в Мексиканском заливе (у побережья Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече) произошел сильный пожар на подводном трубопроводе нефтегазовой компании Pemex.

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