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На круизном корабле SeaDream I вспышка COVID-19: заболели пассажиры

13 ноября, 00:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пока известно о пяти случаях коронавируса

На первом круизном судне SeaDream I, которое отправилось в путешествие с начала пандемии, зафиксировали коронавирус.

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Об этом сообщает CNN.

Накануне медицинский персонал корабля проверил всех членов экипажа и отдыхающих, и все тесты дали отрицательный результат. На борту были 53 пассажира и 66 членов экипажа.

Однако во время путешествия, которое началось 7 ноября, COVID-19 подтвердился у одного из пассажиров. Все остальные отдыхающие были вынуждены поместиться на карантин в свои каюты. 12 ноября сообщалось о пяти случаях коронавируса.

Оставшиеся пассажиры и 66 членов экипажа прошли тесты, все из которых к вечеру среды дали отрицательный результат.

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В то же время сообщается, что ни один из пассажиров не посетил какие-либо островные города во время остановок и не контактировал с местными жителями на островах.

Все путешественники также должны были пройти три тестирования на COVID-19: за несколько дней до посадки, в день отбытия и через три дня после выхода в море.

На корабле также соблюдались правила социального дистанцирования в бассейнах, барах и лаунж-зоне на палубе.

Ранее сообщалось, что 25 членов экипажа круизного судна Diamond Princess, на котором в феврале зафиксировали вспышку COVID-19, оказались украинскими гражданами – двое их них инфицировались коронавирусом и были госпитализированы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин путешествия пассажиры коронавирус
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