На Кубе почти одновременно умерли шесть генералов: официальная версия вызывает сомнения

Власти уверяют, что они стали жертвами коронавируса, хотя все шестеро были вакцинированы

На Кубе умирают генералы / коллаж "Сегодня"

На Кубе почти одновременно якобы из-за коронавируса умерли шестеро известных и авторитетных генералов. Однако многие сомневаются в причине их смерти.

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Что на самом деле стоит за смертью популярных в народе кубинских генералов, попытались выяснить новости "Сегодня".

Шестеро высокопоставленных военных умерли в течение 10 дней, каждый из них – соратник Фиделя Кастро и герой Кубинской революции. Официальная Гавана заявляет, они стали жертвами пандемии коронавируса, которая сегодня бушует на острове.

"Причиной официальной, скажем так, полуофициальной, считается коронавирус. Указывается, что генералы заболели коронавирусом после общей встречи, общего собрания, которое проходило из-за начавшихся на Кубе активных протестов", – объясняет политолог-международник Кирилл Барашков.

Почему возникли сомнения

Несмотря на возраст умерших – от 70 лет – можно было бы предположить, что они действительно умерли вследствие мировой пандемии. Однако сомнения возникают потому, что все кубинские силовики привиты от коронавируса – вакцину для них закупили в первую очередь.

"Более чем уверен, что указанные генералы были вакцинированы и имели доступ к медицинскому обеспечению и могли пользоваться всеми благами спецраспределителей специальных клиник. Смерть сразу нескольких известных генералов указывает на то, что политическое руководство, или кто-то, кто подыгрывает руководству, убрал вероятных фондистов, тех , кто мог выступить против действующего президента", – считает политолог Виталий Кулик.

Чего боится президент Кубы

Эксперты утверждают, кресло под действующим президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем шатается, а мертвые генералы пользовались уважением у кубинцев и могли возглавить военный переворот. Поэтому подозревают, что президент, пытаясь удержать власть, устроил чистку кадров, что уже не раз происходило в истории страны с момента революции Фиделя Кастро.

"Это больше похоже на кадровые чистки внутри элит. Сейчас, по сути, заинтересован режим в ликвидации основной угрозы для себя. Соответственно уничтожение старых генералов, наиболее авторитетных, которые в свое время вместе с Фиделем занимались отражением всех угроз, связанных с американской интервенцией, оно в первую очередь выгодно действующему режиму, как уничтожение авторитетных фигур", – убежден политолог-международник Денис Москалик.

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Эксперты настаивают, такие действия властей Кубы – выстрел себе в ногу. Они могут вызвать бунт силовиков, на которых и держится действующий режим. Ведь все, кто сегодня носит военную форму на Кубе, хорошо знали умерших и уважали их.

Поэтому не исключено, что вскоре местное телевидение объявит о тяжелой болезни действующего президента страны.

Напомним, на Кубе уже почти месяц продолжаются протесты. Люди в первый раз за более чем 30 лет вышли на улицы и причин несколько: большое количество больных COVID-19 и низкий уровень вакцинации, отсутствие профессиональной медицинской помощи для всех инфицированных и, наконец, бедность и голод.

В апреле президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес стал первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, сменив на этом посту Рауля Кастро, который решил сложить полномочия.

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