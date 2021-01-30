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На Кубе разбился военный вертолет: есть жертвы

30 января, 07:47

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Самолет врезался в "возвышенность"

На Кубе в горном восточном районе страны потерпел крушение военный вертолет.

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Как сообщает Reuters, в результате аварии погибли все, кто был на борту, – пять человек.

"Самолет врезался в "возвышенность" после того, как покинул восточную провинцию Ольгин для короткой поездки в провинцию Гуантанамо", – говорится в сообщении.

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Больше никакой дополнительной информации не предоставляют. На данный момент причина крушения расследуется.

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Напомним, 20 января в США в округе Монро штата Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились три человека.

Ранее на египетском полуострове Южный Синай, неподалеку от курортного города Шарм-эш-Шейх, произошло крушение вертолета многонациональных сил по поддержанию мира, погибли восемь человек.

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Куба крушение смерть вертолет
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