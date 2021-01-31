На Кубе сорвался в ущелье автобус с учителями, много погибших и раненых

На Кубе сорвался с шоссе в ущелье автобус с 45 учителями, вследствие чего погибли по меньшей мере 10 человек и 24 получили ранения, некоторые в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает Reuters.

Авария произошла примерно в 30 милях к востоку от столицы страны Гаваны – учителя возвращались оттуда в восточную Кубу.

Государственное телевидение показало кадры с места, где автобус съехал с дороги, а также обломков лежащего на боку автобуса глубоко в ущелье.

Тяжело раненых учителей госпитализировали провинции Маябеке, где произошла авария, и в столицу Кубы.

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Напомним, накануне на Кубе в горном восточном районе страны потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли пять человек.

Мы также сообщали, что в бразильской провинции Сан-Паулу произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в котором погибли 37 человек.

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