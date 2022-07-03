На курортах Турции российских туристов благодарят за "Байрактары" для Украины (фото)

На курортах Турции российские оккупанты находят открытки, адресованные именно им. В открытках говорится, что они налогами финансируют производство "Байрактаров" для Украины.
Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Открытки для россиян
По его словам, у россиян эти послания вызывают настоящую панику.
"Как же теперь отдыхать на любимых курортах?" – написал он.
Ранее мы писали о том, что норвежский активист оригинально выразил свою ненависть президенту России Владимиру Путину.