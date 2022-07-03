На курортах Турции российских туристов благодарят за "Байрактары" для Украины (фото)

Россияне откровенно паникуют

В Турции российские туристы находят интересные открытки. / Фото: Коллаж: Сегодня

На курортах Турции российские оккупанты находят открытки, адресованные именно им. В открытках говорится, что они налогами финансируют производство "Байрактаров" для Украины.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Открытки для россиян

По его словам, у россиян эти послания вызывают настоящую панику.

"Как же теперь отдыхать на любимых курортах?" – написал он.

Ранее мы писали о том, что норвежский активист оригинально выразил свою ненависть президенту России Владимиру Путину.