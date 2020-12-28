На курорте в Швейцарии сотни туристов сбежали из самоизоляции

Из 420 человек, которых поместили на карантин, в отеля остались не более 10

Около 420 путешественников, которые намеревались провести зимний отпуск в Швейцарии, сбежали из отелей, куда их поместили для отбывания карантина из-за мутировавшего штамма коронавируса.

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Об этом сообщает The Telegraph.

После обнаружения в Британии нового штамма коронавируса ввела запрет на авиарейсы из Великобритании с 20 декабря Швейцария, а также 10-дневный карантин для всех, кто прибыл из этой страны после 14 декабря.

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Однако 27 декабря власти швейцарского курорта Вербье сообщили, что из порядка 420 человек (преимущественно британских туристов), которых поместили на самоизоляцию в их отелях, остались не более 10.

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Около 50 человек покинули Швейцарию сразу же после получения предписания о самоизоляции. Остальные о своем побеге уведомлять власти не стали – подносы с едой, которые оставляли перед их номерами, просто оставались нетронутыми, а также они перестали отвечать на звонки администрации.

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Кристоф Дарбеллей, который возглавляет швейцарский кантон Вале, где находится курорт, объясняет невозможность контролирования самоизоляции прибывших особенностями пограничного контроля.

"Существует чувство личной ответственности. Вы можете путешествовать по Европе, не называя себя. Граница – это решето", – утверждает он.

Считается, что некоторые из беглецы уехали в соседнюю со Швейцарией Францию – на зимних курортах в этой стране также действуют ограничения. В частности, здесь закрыты подъемники, однако действуют беговые трассы для лыжников.

Напомним, что на прошлой неделе в Швейцарии началась национальная кампания по вакцинации населения от коронавируса. Для иммунизации используется препарат Pfizer и BioNTech.

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