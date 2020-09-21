На курорте в Таиланде начался голод из-за коронавируса

Из-за всемирной пандемии коронавируса на одном из самых известных таиландских курортов начались проблемы с продовольствием, поскольку туристов – главный источник доходов местных жителей – впустить планируют лишь в октябре.
Как пишет издание The Thaiger, из-за закрытых границ жители западного побережья острова Пхукет начали голодать.
Ранее вице-губернатор Пхукета попросил у Министерства труда Таиланда помочь как минимум тысяче человек, которые остались без работы (значительная часть населения острова была занята в туризме или сопряженными с ним сферах).
Изначально им помогало государство, за счет которого людям дважды раздавали бесплатные продуктов питания. Но сейчас еду раздают частные благотворительные организации.
Напомним, что ранее тайский министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн анонсирован конец массового туризма в королевстве – после карантина предпочтение начнут отдавать иностранцам, которые забронировали четырех- и пятизвездочные отели.
Больше о том, как Пхукет переживает отсутствие туристов, вы можете узнать в цикле материалов "Жизнь во время эпидемии" на сайте "Сегодня".
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