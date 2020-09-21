На курорте в Таиланде начался голод из-за коронавируса

Королевство закрылось для туристов, но люди не были к такому готовы

Из-за всемирной пандемии коронавируса на одном из самых известных таиландских курортов начались проблемы с продовольствием, поскольку туристов – главный источник доходов местных жителей – впустить планируют лишь в октябре.

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Как пишет издание The Thaiger, из-за закрытых границ жители западного побережья острова Пхукет начали голодать.

Ранее вице-губернатор Пхукета попросил у Министерства труда Таиланда помочь как минимум тысяче человек, которые остались без работы (значительная часть населения острова была занята в туризме или сопряженными с ним сферах).

Изначально им помогало государство, за счет которого людям дважды раздавали бесплатные продуктов питания. Но сейчас еду раздают частные благотворительные организации.

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Напомним, что ранее тайский министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн анонсирован конец массового туризма в королевстве – после карантина предпочтение начнут отдавать иностранцам, которые забронировали четырех- и пятизвездочные отели.

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Больше о том, как Пхукет переживает отсутствие туристов, вы можете узнать в цикле материалов "Жизнь во время эпидемии" на сайте "Сегодня".

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