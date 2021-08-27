На курорте Великобритании прогремел взрыв – жителей просят не выходить из зданий

В промышленной зоне курортного года Ройал-Лемингтон-Спа в Великобритании произошел взрыв и начался крупный пожар. Об этом сообщает газета Daily Express в пятницу, 27 августа.
"По словам местных жителей, они услышали громкий хлопок, после чего в небо поднялся огромный столб черного дыма", – говорится в сообщении.
Местная полиция подтвердила изданию, что взрыв произошел на Джуно-Драйв. Из-за пожара люди из объектов в непосредственной близости от дороги были эвакуированы. Правоохранители попросили жителей ближайших домов закрыть окна и двери.
"Если вы живете в пределах 70 метров от участка, пожалуйста, держите окна и двери закрытыми. Мы работаем с пожарной и спасательной службой", — заявили в полиции.
Информации о пострадавших пока нет. Причины происшествия выясняются.
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