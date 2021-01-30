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На Мадагаскаре нашли самого маленького хамелеона в мире

30 января, 12:02

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Взрослые самец и самка светло-коричневой расцветки деталями своего строения отличались от уже известных представителей рода

Ученые открыли на Мадагаскаре, вероятно, самый маленький вид рептилий в мире — это миниатюрный хамелеон-брукезия.

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Об этом говорится в статье в журнале Scientific Reports.

Команда исследователей во главе с Франком Глау из Зоологической государственной коллекции Мюнхена нашла хамелеона во время одной из экспедиций на остров.

Взрослые самец и самка светло-коричневой расцветки деталями своего строения отличались от уже известных представителей рода. После проведения генетического анализа стало ясно, что миниатюрные ящерицы – представители нового вида. Название Brookesia nana ему дали в честь первооткрывателей.

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Размер самки – всего 19,2 миллиметра без учета длины хвоста, а самец еще меньше – 13,5 миллиметра. Ученые предположили, что Brookesia nana не только самый маленький хамелеон, но и самая маленькая рептилия в мире.

Авторы статьи считают, что представители открытого ими вида живут только в лесах горного массива Сурат. Проблема в том, что леса на острове сжигают в качестве топлива и вырубают для сельскохозяйственных угодий, поэтому будущее Brookesia nana нельзя назвать безоблачным.

Как сообщали ранее на западе Франции обнаружены останки морской рептилии, которая проживала 90 миллионов лет назад.

Напомним, как животные выглядят в Instagram и в реальности. 12 смешных фото.

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Мадагаскар рептилии животное
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