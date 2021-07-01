На месте бывшей школы в Канаде нашли почти 200 безымянных могил

Захоронение может принадлежать индейским детям, которых пытались ассимилировать в школе-интернате Св. Евгения в Британской Колумбии

Страшное прошлое канадских индейцев снова дало о себе знать. Фото: коллаж "Сегодня"

В Канаде продолжают вскрывать трагические факты об обращении с коренным населением – вслед за двумя другими такими находками, в провинции Британская Колумбия обнаружили 182 безымянных могилы на месте бывшей школы-интерната.

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Об этом сообщает CBC.

Жуткую находку совершили участники организации Ktunaxa Nation, которая занимается защитой прав канадских индейцев.

Могилы были найдены при помощи георадара на территории бывшей школы Св. Евгения (St. Eugene's Mission School) недалеко от города Крэнбрук.

Сами захоронения достигали в глубину около метра и находились на территории кладбища, которое примыкает к школе.

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Сейчас эксперты пытаются определить, принадлежат ли могилы детям, которые посещали школу Св. Евгения. В 1912-1970 годах она находилась в ведении Католической церкви, но со временем на территории школы появился гольф-курорт и казино, которыми управляют индейцы ктунаха.

Премьер-министр Джастин Трюдо уже выразил свою поддержку народу ктунаха.

Напомним, что это уже третья такая находка чуть больше, чем за месяц. Сперва на территории бывшей школы-интерната для индейцев в Британской Колумбии обнаружили массовое захоронение с останками 215 детей, а потом еще 751 могилу нашли в провинции Саскачеван.

Стоит отметить, что в XIX-XX веках в Канаде находились более 130 школ-интернатов, созданных для ассимиляции коренного населения. Во время пребывания в таких интернатах индейским детям не позволялось говорить на родном языке и отправлять религиозные обряды.

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