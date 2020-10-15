На МКС два месяца искали дыру. Ее помог найти чай

Астронавты обнаружили, почему на орбитальной станции падало давление

Дыру в российской секции Международной космической станции, которую ранее безуспешно пытались заделать скотчем, удалось обнаружить – это сделали благодаря чайному пакетику.

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Как сообщает ТАСС, об этом 15 октября заявил российский астронавт Анатолий Иванишин, который сейчас находится на станции.

По его словам, перед закрытием переходной камеры "Звезда" в ней распределили пакетик чая, и благодаря камере удалось зафиксировать, как он в невесомости плыл в сторону щели.

"Мы думаем мы действительно идентифицировали вероятное место утечки", – заявил Иванишин в переговорах с Центром управления полетами в РФ.

На Земле ему, в свою очередь, предложили заклеить предполагаемое место утечки скотчем и попросили прислать фото и видео отверстия

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Напомним, что впервые о падении давления на МКС стало известно в августе. Изначально предполагалось, что утечка воздуха могла быть в американской секции. Но позже оказалась, что проблема была в российской части орбитальной станции – в районе аппаратуры широкополосной системы связи либо возле трубопроводов.

Однако это не единственная проблема российской части орбитальной станции – на прошлом неделе на "Звезде" сломался туалет. Российским астронавтам предложили пользоваться уборной в американском отсеке.

Больше о работе космонавтов на МКС вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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