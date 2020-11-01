Силовики жестко разгоняют протесты в Беларуси: более 200 задержаных

Число задержанных в Минске и других городах Беларуси на акциях протеста 1 ноября достигло 200 человек.
Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".
На воскресном "Марше против террора" в Минске задержания начались вместе с началом марша.
По информации Радио Свобода, задержания были у метро "Московская" и на Волгоградской улице. Полиция стреляла в воздух, на Логойском тракте слышали взрывы светошумовых гранат.
В МВД Беларуси подтвердили стрельбу, сославшись на "предотвращение беспорядков".
Несмотря на препятствия, тысячи людей все же прорвались в Куропаты. Они возложили к мемориалу цветы и зажгли возле него свечи.
По дороге к главному мемориалу люди образовали живой коридор, стоя плечом к плечу и подняв бело-красно-белые флаги. Наверху, у центрального мемориала, пели песни, звучали "Стены".
Напомним, вчера в городе начались проблемы с интернетом.
Накануне в Беларуси в городе Кобрин провели красивую "огненную" акцию в поддержку протестов в стране (видео дня).
Ранее Александр Лукашенко заявил о возможности физической расправы над митингующими.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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