Силовики жестко разгоняют протесты в Беларуси: более 200 задержаных

Число задержанных в Минске и других городах Беларуси на акциях протеста 1 ноября достигло 200 человек.

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Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

На воскресном "Марше против террора" в Минске задержания начались вместе с началом марша.

По информации Радио Свобода, задержания были у метро "Московская" и на Волгоградской улице. Полиция стреляла в воздух, на Логойском тракте слышали взрывы светошумовых гранат.

В МВД Беларуси подтвердили стрельбу, сославшись на "предотвращение беспорядков".

Фото: nashaniva

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Несмотря на препятствия, тысячи людей все же прорвались в Куропаты. Они возложили к мемориалу цветы и зажгли возле него свечи.

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По дороге к главному мемориалу люди образовали живой коридор, стоя плечом к плечу и подняв бело-красно-белые флаги. Наверху, у центрального мемориала, пели песни, звучали "Стены".

Фото: nashaniva

Напомним, вчера в городе начались проблемы с интернетом.

Накануне в Беларуси в городе Кобрин провели красивую "огненную" акцию в поддержку протестов в стране (видео дня).

Ранее Александр Лукашенко заявил о возможности физической расправы над митингующими.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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