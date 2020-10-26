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На протестах в Беларуси задержали сотни демонстрантов (фото)

26 октября, 00:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Протестующих задерживали в 16 городах Беларуси

В воскресенье, 25 октября, в Беларуси на несанкционированных акциях протеста задержали 290 человек.

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Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Протестующих задерживали в Бресте, Бобруйске, Борисове, Витебске, Волковыске, Гродно, Жабинке, Лиде, Ляховичах, Минске, Могилеве, Новополоцке, Пинске, Полоцке, Пружанах, Речице.

Известно об около 120 задержанных в Минске и двух пострадавших правоохранителях.

По данным правозащитного центра "Весна", некоторых уже отпустили из милиции.

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Фото: НЕХТА

Фото: НЕХТА

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Фото: НЕХТА

Фото: НЕХТА

Фото: НЕХТА
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Фото: НЕХТА

Ранее супруга и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника заявила, что Лукашенко сможет принять участие в новых выборах только в том случае, если первая победа была законной. Если же суд признает, что Лукашенко выиграл на выборах не честно – ему придется понести наказание.

К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает, что пытается удержать власть ради себя. По его словам, он делает это ради своих сторонников – чтобы их не убили протестующие.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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