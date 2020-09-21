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На протестах в Минске задержали доверенное лицо Тихановской

21 сентября, 01:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В воскресенье на акциях протеста в Беларуси задержали более 200 человек

В ходе акции протеста в Минске в воскресенье, 20 сентября, был задержан член Координационного совета оппозиции Беларуси, доверенное лицо лидера оппозиции Светланы Тихановской Олег Моисеев. Об этом КС сообщил в Telegram.

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"Сегодня в Минске во время марша был задержан член Основного состава КС Олег Моисеев (доверенное лицо Светланы Тихановской)", – говорится в сообщении.

Местонахождение Моисеева в данный момент неизвестно.

По данным правозащитной организации "Вясна", на акциях в Беларуси 20 сентября задержали 236 человек, из них 167 – в Минске и 69 – в регионах.

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Задержания происходили во всех областных центрах, кроме Витебска, а также в таких районных центрах, как Бобруйск, Волковыск, Дзержинск, Мозырь и Солигорск.

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Напомним, в Минске перед масштабным "Маршем справедливости" 20 сентября на улицы стянули военных и армейскую технику.

Мы также сообщали, что в воскресенье, в ходе очередных задержаний демонстрантов, силовики применяли слезоточивый газ и удушающие приемы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь задержание Светлана Тихановская
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