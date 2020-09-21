На протестах в Минске задержали доверенное лицо Тихановской

В ходе акции протеста в Минске в воскресенье, 20 сентября, был задержан член Координационного совета оппозиции Беларуси, доверенное лицо лидера оппозиции Светланы Тихановской Олег Моисеев. Об этом КС сообщил в Telegram.
"Сегодня в Минске во время марша был задержан член Основного состава КС Олег Моисеев (доверенное лицо Светланы Тихановской)", – говорится в сообщении.
Местонахождение Моисеева в данный момент неизвестно.
По данным правозащитной организации "Вясна", на акциях в Беларуси 20 сентября задержали 236 человек, из них 167 – в Минске и 69 – в регионах.
Задержания происходили во всех областных центрах, кроме Витебска, а также в таких районных центрах, как Бобруйск, Волковыск, Дзержинск, Мозырь и Солигорск.
Напомним, в Минске перед масштабным "Маршем справедливости" 20 сентября на улицы стянули военных и армейскую технику.
Мы также сообщали, что в воскресенье, в ходе очередных задержаний демонстрантов, силовики применяли слезоточивый газ и удушающие приемы.
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