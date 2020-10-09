"На шею, плакала". Лукашенко опять рассказал, как "спас" Тихановскую

Президент Беларуси снова вспомнил, как оппозиционерка его умоляла о спасении

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что спас лидера оппозиции Светлану Тихановскую от неминуемой гибели. Он вновь рассказал, как ее вывезли за границу, но теперь утверждает, что распорядился еще и дать ей крупную сумму денег.

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Об этом он заявил на правительственной встрече 9 октября.

Он подтвердил, что перед тем, как Тихановскую вывезли из Беларуси в Литву, возле ее штаба действительно было 120 спецназовцев, переодетых в штатское. По словам президента, штаб хотели поджечь вместе с оппозиционерами и иностранными журналистами, чтобы "обвинить власть".

Лукашенко утверждает, что Тихановская сама "попросилась на прием" к министру внутренних дел Юрию Караеву. На встрече с замминистра она попросила вывезти ее из страны.

"Мы под охраной, по ее желанию, с людьми, которых она попросила ее сопровождать, вывезли ее в Литву к детям", – сказал президент.

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Он также добавил, что "взял с госпредприятия" 15 тысяч долларов и дал Тихановской на проживание за границей.

"Большое спасибо вам! На шею, плакала... Вывезли", – уверяет президент.

Также он сказал, что поручил посольству Беларуси помочь Тихановской обустроиться, но "ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы".

"Ее никто не выпихивал из страны. Вопрос стоял жизни и смерти. Это было ее желание", – резюмировал глава государства.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск на территории России.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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