Українська
$ 28,28
33,28
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"На шею, плакала". Лукашенко опять рассказал, как "спас" Тихановскую

9 октября, 16:54

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент Беларуси снова вспомнил, как оппозиционерка его умоляла о спасении

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что спас лидера оппозиции Светлану Тихановскую от неминуемой гибели. Он вновь рассказал, как ее вывезли за границу, но теперь утверждает, что распорядился еще и дать ей крупную сумму денег.

Реклама

Об этом он заявил на правительственной встрече 9 октября.

Он подтвердил, что перед тем, как Тихановскую вывезли из Беларуси в Литву, возле ее штаба действительно было 120 спецназовцев, переодетых в штатское. По словам президента, штаб хотели поджечь вместе с оппозиционерами и иностранными журналистами, чтобы "обвинить власть".

Лукашенко утверждает, что Тихановская сама "попросилась на прием" к министру внутренних дел Юрию Караеву. На встрече с замминистра она попросила вывезти ее из страны.

"Мы под охраной, по ее желанию, с людьми, которых она попросила ее сопровождать, вывезли ее в Литву к детям", – сказал президент.

Реклама

Он также добавил, что "взял с госпредприятия" 15 тысяч долларов и дал Тихановской на проживание за границей.

В тренде
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)

"Большое спасибо вам! На шею, плакала... Вывезли", – уверяет президент.

Также он сказал, что поручил посольству Беларуси помочь Тихановской обустроиться, но "ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы".

"Ее никто не выпихивал из страны. Вопрос стоял жизни и смерти. Это было ее желание", – резюмировал глава государства.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск на территории России.

Реклама

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь Александр Лукашенко Светлана Тихановская Выборы в Беларуси
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять