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На улицы Минска перед протестами стянули военную технику (фото, видео)

20 сентября, 13:31

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Часть станций метро в городе уже закрыли

В Минске, в котором сегодня, 20 сентября, пройдут масштабные "Марши справедливости", на улицах заметили военных и армейскую технику.

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Как сообщает Тelegram-канал Белсат, военные грузовики разъезжали в районе площади Богушевича в центре города.

Кроме того, в Минске закрыли центральные станции метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига". Это, по словам местных властей, сделали в целях обеспечения безопасности.

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Напомним, в Беларуси уже больше месяца не утихают протесты связанные с выборами президента, на которых официально победил Александр Лукашенко. В частности, в Минске в субботу, 19 сентября, прошел традиционный женский марш, который в этот раз назывался "Блестящим", во время которого, по последним данным, были задержаны почти 400 человек.

Также мы рассказывали, что белорусский оппозиционный Тelegram-канал Nexta Live опубликовал личные данные 1010 сотрудников МВД, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов в Беларуси, пообещав новые сливы, если бесчинства силовиков продолжатся.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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