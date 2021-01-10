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На выборах президента Кыргызстана побеждает Садыр Жапаров: еще три месяца назад он был в тюрьме

10 января, 19:25

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он получил почти 80% голосов избирателей

В Кыргызстане на внеочередных выборах президента побеждает политик-националист Садыр Жапаров, который еще 3 месяца назад находился в тюрьме.

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Об этом сообщает Reuters.

Предварительные результаты, приведенные Центральной избирательной комиссией, показали, что Жапаров получает почти 80% голосов избирателей. А это значит, что второго тура, вероятно, не будет.

Кроме того, также, 80% избирателей поддерживают предложение о реформировании конституции, чтобы предоставить президенту более широкие полномочия за счет парламента.

Примечательно, что Жапаров находился в тюрьме и лишь 5 октября 2020 года, во время протестов его освободили и предложили 52-летний политику место премьер-министра.

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Несмотря на свою националистическую позицию Жапаров будучи премьер-министром добился добавления информации об этнической принадлежности в национальные удостоверения личности. Речь идет о России. Кроме того он неоднократно клялся поддерживать тесные отношения с бывшим советским правителем – Москвой.

"Россия является нашим стратегическим партнером", - сказал Жапаров.

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Избирательная кампания Жапарова совмещала в себе традиционные ценности и обещания по развитию страны. Туда, в частности, входило удвоение расходов на здравоохранение, что расположило жителей сельских местностей.

Отметим, что тюремное заключение Жапарова связано с его кампанией в начале 2010-х годов по национализации гигантского золотого рудника Кумтор, которым управляет канадская Centerra Gold.

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