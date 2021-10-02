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На выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта" – экзитпол

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 октября, 20:31
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Окончательные итоги выборов будут подведены в ЦИК Грузии поздно ночью
Три компании обнародовали предварительные результаты
Три компании обнародовали предварительные результаты / Фото: Коллаж: Сегодня

Грузинские СМИ сразу же после завершения голосования на местных выборах обнародовали данные экзитполов, по которым на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Предварительные результаты

  • Телекомпания "Имеди" у компании "Gorbi" заказала опрос. По его результатам на выборах побеждает правящая партия, набравшая на всех избирательных участках поддержку более 47,6% избирателей, а самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" – 27,1% голосов.
  • По данным экзитполов компании Ipsos, которая также подтвердила первое место правящей партии "Грузинская мечта" – 38,6%, а партия "Единое национальное движение" – 33%.
  • А по запросу телеканала "Формула" компания Edison Research обьявила, что также лидирует "Грузинская мечта" – 43%, "Единое национальное движение" – 39%.

Когда подведут итоги

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Так, окончательные итоги выборов будут подведены в ЦИК Грузии поздно ночью. Грузинская оппозиция рассматривает итоги местных выборов "референдумом" доверия к властям. В апреле 2021 года при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля правящая партия "Грузинская мечта" и несколько оппозиционных партий подписали соглашение о выходе Грузии из политического кризиса.

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Документ предусматривал проведение реформ, а также содержал пункт о том, что если на местных выборах правящей партии не удастся набрать больше 43% голосов, то будут назначены досрочные парламентские выборы.

Позже правящая партия "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения. Ее представители заявили, что досрочных парламентских выборов не будет, даже если правящая партия наберет на местных выборах 1% голосов избирателей.

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