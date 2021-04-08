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"Нацистский" карантин в Венесуэле: помечают дома заболевших COVID-19

8 апреля, 18:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мэру города грозит суд за такие жесткие меры

В Венесуэле открыли уголовное дело против мэра города Сукре, по инициативе которого на дома с инфицированными коронавирусом наносились специальные метки – перечеркнутый красный круг на белом фоне.

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Об этом сообщается в выпуске новостей "Сегодня".

Мэр Луис Дуке аргументировал свою идею тем, что, зная о заболевших в помеченных домах, люди будут себя вести с ними осторожнее.

Видео: Сегодня

Кроме того, он ввел жесткие меры против нарушителей карантина – тех, кто ослушается эпидемиологических ограничений, лишат льгот. Они рискуют остаться без продуктовых наборов и газа для приготовления пищи.

Также нарушителям грозят штрафы в 9 долларов – это размер минимальной зарплаты в Венесуэле.

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СМИ уже назвали такие меры нацистскими, а генеральная прокуратура открыла против Дуке уголовное производство.

Напомним, в прошлом году в тюрьме венесуэльского штата Португеза произошел бунт из-за карантина, в результате которого погибли 46 заключенных и еще 75 человек получили ранения.

Также мы писали, что из-за локдауна в другой городе страны обезьяны, жившие в зоопарке, стали нападать и грабить горожан.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Венесуэла карантин коронавирус COVID-19 локдаун

Источник: Сегодня

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