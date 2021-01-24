Над зданием британского парламента в Лондоне поднялся густой дым (видео)

В Лондоне в здании Вестминстера сработала пожарная сигнализация. А очевидцы заметили над зданием дым.

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Об этом сообщает Express.

Прохожие публикуют фото и видео: над зданием, представляющим собой культовую достопримечательность Лондона, много дыма. Слышны звуки пожарной тревоги.

"В Лондоне срабатывает пожарная сигнализация, и из здания парламента идет много дыма", - сообщила очевидица Джессика Галлардо.

В здании журналистам сообщили, что это "просто пар", но не объяснили причину срабатывания пожарной сигнализации.

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Отметим, что несколько дней назад депутатов предупредили, что им придется съехать, чтобы можно было провести срочный ремонт здания.

"Мы ремонтируем здание уже 40 лет. Дальнейшее промедление было бы очень рискованным. Это мог быть следующий Нотр-Дам. Я не думаю, что кто-то хочет видеть, как здание разрушается или сгорает", – сказал председатель комитета бухгалтеров Мег Хиллер.

По последним данным, власти Лондона опровергли сообщения о пожаре в Вестминстерском дворце.

В пожарной службе Лондона сообщили, что пожарная сигнализация в здании сработала по ошибке.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области поздно вечером 23 января возник масштабный пожар на базе отдыха "Черкасчанка" в городе Южном.

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