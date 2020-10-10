"Надо как-то жестче быть": Тихановская впервые за 4 месяца поговорила с мужем

Лидеру оппозиционных протестов в Беларуси Светлане Тихановской вечером в субботу, 10 октября, впервые за 4 месяца удалось поговорить с мужем, политзаключенным Сергеем Тихановским, который находится в СИЗО КГБ.

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Об этом сообщила пресс-служба Светланы Тихановской в Telegram.

В частности в ходе разговора оппозиционерка, помимо новостей о детях, рассказала мужу, что делает все возможное, чтобы он и другие политзаключенные поскорее оказался на свободе, и надеется, что это произойдет уже скоро.

"Делаем всё возможное, чтобы скорее вы все вышли. Не знаю, как долго это может продлиться. Но надеемся, что очень скоро", – цитирует ее пресс-служба.

Тихановский в свою очередь вспомнил о встречах жены с Макроном и Меркель, на что оппозиционерка заявила, что они "хорошие люди, поддерживают нас".

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В то же время политзаключенный Тихановский считает, что оппозиционерам, находящимся на свободе, надо было бы вести себя "жестче".

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"Ну, надо как-то жестче быть", - сказал он.

Тихановская поговорила с мужем

В ответ Светлана заявила, что переживает, чтобы ее действия не отразились на тех, кто находится в заключении, но пообещала быть жестче и идти до конца. По ее мнению, следующее, что должно произойти в ситуации с протестами в Беларуси – это переговоры с властью.

Тихановский, в свою очередь, рассказал, что в СИЗО имеет возможность каждый день видеть Светлану по телевизору.

"По телевизору тебя вижу. Показывают тут каждый день…" – сообщил он.

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Ранее мы сообщали, что 10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где встретился с политзаключенными, но в то же время решил пока не разглашать результаты встречи.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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