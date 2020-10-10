Українська
$ 28,28
33,28
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Надо как-то жестче быть": Тихановская впервые за 4 месяца поговорила с мужем

10 октября, 21:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Оппозиционерка верит в скорые переговоры с властью

Лидеру оппозиционных протестов в Беларуси Светлане Тихановской вечером в субботу, 10 октября, впервые за 4 месяца удалось поговорить с мужем, политзаключенным Сергеем Тихановским, который находится в СИЗО КГБ.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Светланы Тихановской в Telegram.

В частности в ходе разговора оппозиционерка, помимо новостей о детях, рассказала мужу, что делает все возможное, чтобы он и другие политзаключенные поскорее оказался на свободе, и надеется, что это произойдет уже скоро.

"Делаем всё возможное, чтобы скорее вы все вышли. Не знаю, как долго это может продлиться. Но надеемся, что очень скоро", – цитирует ее пресс-служба.

Тихановский в свою очередь вспомнил о встречах жены с Макроном и Меркель, на что оппозиционерка заявила, что они "хорошие люди, поддерживают нас".

Реклама

В то же время политзаключенный Тихановский считает, что оппозиционерам, находящимся на свободе, надо было бы вести себя "жестче".

В тренде
КНДР показала новую межконтинентальную баллистическую ракету

"Ну, надо как-то жестче быть", - сказал он.

Тихановская поговорила с мужем

В ответ Светлана заявила, что переживает, чтобы ее действия не отразились на тех, кто находится в заключении, но пообещала быть жестче и идти до конца. По ее мнению, следующее, что должно произойти в ситуации с протестами в Беларуси – это переговоры с властью.

Тихановский, в свою очередь, рассказал, что в СИЗО имеет возможность каждый день видеть Светлану по телевизору.

"По телевизору тебя вижу. Показывают тут каждый день…" – сообщил он.

Реклама

Ранее мы сообщали, что 10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где встретился с политзаключенными, но в то же время решил пока не разглашать результаты встречи.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь муж телефонный разговор Светлана Тихановская
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять