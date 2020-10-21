"Наелся" власти и не держусь за нее. Сколько раз Лукашенко сказал это за 26 лет

За последний год глава Беларуси повторил это несколько раз

Президент Беларуси Александр Лукашенко начал говорить о том, что он "наелся" власти и не держится за кресло главы государства, еще в начале 2000-х годов. За это время такой тезис он повторил не менее 13 раз.

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Об этом сообщает портал TUT.BY.

Отмечается, что в начале 2000-х Лукашенко говорил это на фоне слухов, что создание Союзного государства Беларуси и РФ – это способ проложить ему дорогу в Кремль.

Позже он повторял это в контексте вопросов Союзного государства, якобы внешних угроз стране и разговоров, что он боится потерять власть.

В частности, подобные высказывания Лукашенко повторял в таких годах: в 2002-м, 2003-м, 2005-м, 2006-м, 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2013-м, 2019-м и 2020-м.

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При этом в 2020 году глава Беларуси делал подобные заявления несколько раз – до выборов и после них. Последний раз он сказал об этом 20 октября.

"Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю на ветеранов вчерашних, на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что, думаете, они нас и вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски", – говорил он.

Кстати, ранее Лукашенко отказывался уходить с должности по требованию протестующих и менять власть в Беларуси.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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