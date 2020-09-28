Война в Карабахе: наемники рассказали, сколько им платят

В Азербайджан из Сирии могли бы перекинуты от 700 до 1000 бойцов-джихадистов

Сирийские боевики подтвердили, что Турция завербовала их и отправила в Азербайджан участвовать в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, о чем ранее сообщала Армения. Также они назвали стоимость своих услуг.

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Об этом сообщает Reuters.

Личность наемников не разглашается, однако известно, что они являются участниками сирийских джихадистских группировок "Ахрар аш-Шам " и "Джаиш ан-Нухба". Но в Азербайджан они попали через представителя поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии.

Мужчины утверждают, что их командиры обещали им ежемесячную зарплату в 1500 долларов – большие деньги в условиях коллапса сирийской экономики. В целом, по их словам, из Сирии в Азербайджан предполагалось отправить от 700 до 1000 бойцов.

Отмечается, что с журналистами они беседовали на прошлой неделе, сказав, что их отправка назначена на 25 сентября, однако на этой неделе с ними уже связаться не удалось.

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Помощник президента Азербайджана по внешней политике Хикмат Гаджиев опроверг эту информацию, назвав это "полной чушью".

"У наших вооруженных сил более чем достаточно личного состава и резервных сил", – уверяет он.

Напомним, что новый армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Украина уже призвала стороны сесть за стол переговоров.

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