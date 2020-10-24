Українська
$ 28,27
33,41
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Нагорно-карабахский конфликт: Армения назвала число беженцев

24 октября, 03:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за конфликта Армении и Азербайджана под обстрелом находится Нагорный Карабах

Из-за конфликта в Нагорном Карабахе, который разгорелся между Арменией и Азербайджаном, около 90 тысяч человек стали вынужденными переселенцами.

Реклама

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, передает "Арменпресс".

По его словам, под постоянным обстрелом находятся населенные пункты Нагорного Карабаха. Погибает много мирных жителей, а больницы и школы бомбят каждый день.

"Около 90 тысяч человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность. Повреждена инфраструктура. Люди живут под огнем. Это происходит каждый день, регулярно, это то, что происходит в Нагорном Карабахе, это то, что происходит с народом Нагорного Карабаха", – сказал глава МИД Армении.

В тренде
Ситуация с коронавирусом в Европе вызывает большую тревогу – медики

Ранее мы писали, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в США по Нагорному Карабаху продуктивными.

Реклама

В то же время государственный секретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан вернуться к переговорам по Нагорному Карабаху.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Реклама

Азербайджан Армения нагорный карабах
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофой
Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофойДругие страны
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с Ираном
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с ИраномПолитика
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с Азербайджаном
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с АзербайджаномДругие страны
В Баку ответили на заявление Пашиняна о бесполезности переговоров
В Баку ответили на заявление Пашиняна о бесполезности переговоровДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять