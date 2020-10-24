Нагорно-карабахский конфликт: Армения назвала число беженцев

Из-за конфликта Армении и Азербайджана под обстрелом находится Нагорный Карабах

Из-за конфликта в Нагорном Карабахе, который разгорелся между Арменией и Азербайджаном, около 90 тысяч человек стали вынужденными переселенцами.

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Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, передает "Арменпресс".

По его словам, под постоянным обстрелом находятся населенные пункты Нагорного Карабаха. Погибает много мирных жителей, а больницы и школы бомбят каждый день.

"Около 90 тысяч человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность. Повреждена инфраструктура. Люди живут под огнем. Это происходит каждый день, регулярно, это то, что происходит в Нагорном Карабахе, это то, что происходит с народом Нагорного Карабаха", – сказал глава МИД Армении.

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Ранее мы писали, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в США по Нагорному Карабаху продуктивными.

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В то же время государственный секретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан вернуться к переговорам по Нагорному Карабаху.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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