Нагорно-карабахский конфликт: Помпео призвал третьи страны не вмешиваться

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к третьим странам с призывом воздержаться от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе.

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Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Мы попросили всех международных игроков держаться подальше от региона, чтобы не усугублять ситуацию, и мы работаем над этим", – сказал Помпео.

В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу оказания помощи Азербайджану и Армении в достижении мирного и устойчивого урегулирования их конфликта.

"Мы призываем обе страны выполнить свои согласованные обязательства по прекращению огня и прекратить наносить удары по гражданским районам", – отметил Помпео.

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Напомним, в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

Также мы писали, что из-за войны в Нагорном Карабахе в Армении ужесточили условия военного положения.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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