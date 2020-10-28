Нагорно-карабахский конфликт: Трамп высказался о срыве режима прекращения огня

Трамп разочарован, что Армения и Азербайджан не пришли к соглашению

Президент США Дональд Трамп разочарован, что Армения и Азербайджан нарушили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое было достигнуто в США.

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Об этом сообщает "Синьхуа".

"Прискорбно видеть это, но именно это происходит, когда у вас есть страны, которые идут на это в течение длительного времени", – сказал Трамп.

К слову, госсекретарь США Майк Помпео провел отдельные телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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О прекращении огня в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан договорились 25 сентября. Однако вскоре после вступления в силу перемирия обе стороны нарушили перемирие и обвинили друг друга в нападении.

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Ранее мы писали о том, что из-за нарушенного перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе Иран разместил военных на своей северно-западной границе.

Также сообщалось, что для урегулирования конфликта, который возник в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, Иран готовит мирное предложение.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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