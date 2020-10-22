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Нагорно-карабахский конфликт: Турция готова отправить войска в Азербайджан

22 октября, 03:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Анкара готова поддержать Баку военными

Турция готова поддержать Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте, отправив на помощь военных.

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Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Daily Sabah.

"Наш президент (Тайип Эрдоган – ред.) заявил об этом с первого дня (нового обострения ситуации в Нагорном Карабахе – ред.). Турция не колеблется, наш президент не колеблется (в этом вопросе – ред.)", – заявил Октай.

К слову, Анкара неоднократно заявляла, что поддерживает Азербайджан и высказывала готовность оказать помощь, как за столом переговоров, так и на поле боя.

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В то же время для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении.

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Напомним, ранее Греция обвинила Турцию в причастности к нагорно-карабахскому конфликту.

Также в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Турция помощь нагорный карабах
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