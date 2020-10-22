Нагорно-карабахский конфликт: Турция готова отправить войска в Азербайджан

Турция готова поддержать Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте, отправив на помощь военных.

Реклама

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Daily Sabah.

"Наш президент (Тайип Эрдоган – ред.) заявил об этом с первого дня (нового обострения ситуации в Нагорном Карабахе – ред.). Турция не колеблется, наш президент не колеблется (в этом вопросе – ред.)", – заявил Октай.

К слову, Анкара неоднократно заявляла, что поддерживает Азербайджан и высказывала готовность оказать помощь, как за столом переговоров, так и на поле боя.

В тренде Противник Китая Трамп имеет там банковский счет – СМИ

В то же время для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении.

Реклама

Напомним, ранее Греция обвинила Турцию в причастности к нагорно-карабахскому конфликту.

Также в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама