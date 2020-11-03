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Нагорно-карабахский конфликт: в ООН предостерегли от военных преступлений

3 ноября, 06:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за войны мирные жители вынуждены покидать свои дома

В ООН выразили беспокойство насчет возможных военных преступлений в Нагорном Карабахе, где уже более месяца продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном.

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Об этом сообщает DW.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что Армения и Азербайджан должны избежать или минимизировать гибель мирных граждан и разрушение гражданской инфраструктуры.

Бачелет также отметила, что из-за конфликта в Нагорном Карабахе жителям приходится покидать свои дома, а атаки на жилые районы могут нести в себе состав военных преступлений.

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Также мы писали о том, что президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нагорно-карабахский конфликт.

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Напомним, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе под контроль Баку перешли еще восемь населенных пунктов.

К слову, на южном направлении фронта в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Азербайджанские военные вплотную подошли к населенному пункту Карин Так (азерб. – Дашалты).

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения ООН нагорный карабах
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