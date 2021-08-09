Готов переступить через Украину и не хочет звонить Зеленскому – самое главное из пресс-конференции Лукашенко

Много раз Александр Лукашенко возвращался к теме Украины/Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенкосегодня провел пресс-конференцию под названием "Большой разговор с Президентом". За несколько часов общения с журналистами, силовиками и чиновниками он успел обвинить украинские власти в подготовке "боевиков", обиделся на закрытое воздушное пространство и рассказал о готовности признания Крыма российским.

Реклама

Сайт "Сегодня" внимательно просмотрел пресс-конференцию и собрал самые резонансные заявления в адрес Украины.

О Зеленском

Белорусский диктатор заявил, что готов на все для урегулирования отношений с Украиной, но именно сейчас с президентом Украины Владимиром Зеленским ему не до разговоров. К тому же, этого не поймут в Москве.

Читайте также: Россия хочет легитимизовать Лукашенко: в ТКГ раскрыли новую хитрость оккупантов

"Звонок (Зеленскому) уместен тогда, когда ты чувствуешь, что время созрело и будет результат. А просто ради того, чтобы вы меня покритиковали и об меня ноги вытерли, и Путин бы меня не понял – это очень тонкая работа. Ну, я позвоню ему и что? Вот я ему сегодня позвоню, и он мне не ответит, а знаете почему? Потому что американцы не поймут, что он со мной разговаривал", – считает Лукашенко.

Реклама

На пресс-конференцию пригласили много силовиков и чиновников/Фото пресс-службы президента Беларуси

О Минских договоренностях

Заключение второго Минского соглашения в феврале 2015 года в столице Беларуси спасло Украину от крупномасштабной войны с Россией, считает Лукашенко.

"Мы стали не каким-то посредником, мы стали площадкой для мирных переговоров. Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе. Да, там постреливают – как с одной, так и с другой стороны, как меня информируют еженедельно. Но там нет этой войны, которая была под Дебальцево и в Донецком аэропорту", – сказал непризнанный лидер Беларуси.

Читайте также: Лукашенко наговорил себе на Гаагу — пресс-секретарь Тихановской

О войне с Россией

Реклама

Минск пригрозил трагедией для Украины в случае, если Киев решит силой освобождать Донбасс.

"Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, понятно (силой вернуть Донбасс. – Ред.), я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни", – сказал он.

Слушали последнего диктатора Европы несколько часов/Фото пресс-службы президента Беларуси

Об украинских боевиках

Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке "боевиков", которых якобы перебрасывают на территорию Беларуси.

В тренде Россия начинает крупные учения в Крыму и вблизи границ Украины

Реклама

"Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?" – возмутился последний европейский диктатор.

Читайте также: Годовщина протестов в Беларуси: мир так и не признал Лукашенко – он стал изгоем

О Крыме

Минск готов признать Крым российским, но лишь после того, как туда начнут поставлять продукцию все без исключения российские олигархи.

"Меня многие связывает с Украиной. Помните, мы подписали Будапештскую декларацию. Назарбаев, Ельцин, Клинтон, Тони Блэр, или кто-то тогда был от Великобритании. Мы подписали. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это видите, что творит! У меня руки развязаны и на Крым, и на все остальное", – заявил Лукашенко.

Лукашенко больше часа посвятил украинским вопросам/Фото пресс-службы президента Беларуси

Об авиасообщении

Белорусский диктатор также высказал возмущение на реакцию Киева после его визита в Крым. Мол, он бы и полетел туда через территорию Украины, но Киев же закрыл воздушное пространство.

"Так вы ж закрыли воздушное пространство! Через Россию полетел. Так я ж через Украину не могу полететь", – возмутился он.

Читайте также: Годовщина протестов в Беларуси: мир так и не признал Лукашенко – он стал изгоем

О Виталии Шишове

Лукашенко был задан вопрос и о смерти в Киеве главы "Беларусского дома в Украине" Виталия Шишова. Диктатор заявил, что Минск к этому не имеет никакого отношения.

"Ну, зачем? Элементарно. Повесили одного — завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь, это глупость. Ну, зачем в Украине раздувать вот это все?" - вновь возмутился в сторону Украины белорусский диктатор.

Напомним, что в последний год серьезно ухудшились отношения между нашими странами после жестокого разгона оппозиционных протестов в Беларуси летом прошлого года и последовавших за ним репрессий.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией