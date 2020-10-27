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Нападение акулы на украинских туристов в Египте: состояние ребенка и заявление местных властей

27 октября, 10:36

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Все расходы на лечение пострадавших взяла на себя власть Египта

По заявлению туристического агентства Шарм-эль-Шейха, в данный момент:

  • мать и инструктор в стабильном состоянии;
  • за жизнь подростка борются врачи, мальчик в тяжелом состоянии;
  • материальная помощь не нужна;
  • прямой связи с матерью нет, все телефоны остались на яхте;
  • в больнице находятся полицейские, военные и чиновники, которые не допускают никого к пострадавшим, но информируют об их состоянии.
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Фирма-туроператор уже заявила, что вернет украинцев домой, как только это позволят врачи.

Все расходы на лечение украинских туристов, которые пострадали от нападения акулы во время отдыха на курорте, взяли на себя власти Египта. Как стало известно новостям "Сегодня", туристы не могут рассчитывать на страховые выплаты и оплату лечения по купленной перед поездкой страховкой, потому что подводное плаванье является исключением из страховых случаев. Для дайвинга необходим отдельный страховой полис.

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"Сначала туристы обратились к гиду в отеле касательно приобретения такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали", – из заявления туроператора.

Напомним, двенадцатилетний мальчик потерял руку в результате нападения акулы. Сегодня ему предстоит еще одна операция.

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Египет туристы акула Шарм-эль-Шейх дайвинг нападение

Источник: Сегодня

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