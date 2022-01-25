Нападение РФ на Украину: Чехия хочет отправить военных, а Хорватия готовит "подставу"

Не все страны ЕС готовы поддержать Украину в случае вторжения РФ

Страны НАТО начали показывать «свое нутро» по отношению к Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Чехия готова отправить в Украину своих военных, если будет запрос о помощи. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет издание Nezávislý Deník.

"Если нас попросят прислать своих чешских солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. Мы имеем волю помочь Украине", – отметила министр.

Чернохова не уточнила о каком количестве военных идет речь, которых они готовы отправить на помощь ВСУ.

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Также она напомнила, что у Чехии, как и у Украины, есть опыт российского гнета, поэтому их страна не оставит союзников наедине с российской агрессией.

"Украина – наш партнер. Партнер НАТО и партнер Чешской Республики. У нас есть общая история, обе страны были под советской властью. Украина является хорошим партнером НАТО. Украина заслуживает самостоятельно решать собственную судьбу", – сказал она.

Министр обороны отметила, в случае вторжение РФ в Украину, они готовы принять беженцев из Украины: "Если нужно будет выслать женщин и детей в безопасное место – Чехия должна здесь помочь".

А Хорватия Украине не поможет

В свою очередь президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае обострения конфликта между Украиной и Россией, будут отозваны военных из сил НАТО в регионе.

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По словам политика, ему ничего неизвестно о конфликте на границе России и Украины. Как он отметил, НАТО наращивает присутствие, но Хорватия "тут не причем".

"Если будет эскалация, мы отступим до последнего хорватского солдата. Это не имеет отношения к Украине, а к политике Байдена, в которой я вижу непоследовательность и опасность", — сказал он.

Также он отметил, что Украине не место в НАТО, так как она остается одной из самых коррумпированных стран мира.

Из Украины бегут дипломаты

18 января американское издание The New York Times сообщило, что из Украины массово выезжают российские дипломаты. Вскоре МИДы Украины и России опровергли эту информацию, заявив, что диппредставительства работают в штатном режиме и эвакуация не планируется.

Однако, уже 24 января Британия и США заявили о том, что эвакуируют семь дипломатов из Украины. Вслед за ними отозвала своих сотрудников и Германия.

Правительства Японии и Австрии также заявили о возможной эвакуации своих граждан из нашей страны. На данный момент такая необходимость изучается.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России. Чехия, Дания, Латвия также пока не планируют выезд.