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Нападение РФ на Украину: Чехия хочет отправить военных, а Хорватия готовит "подставу"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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25 января, 15:00
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Не все страны ЕС готовы поддержать Украину в случае вторжения РФ
Страны НАТО начали показывать «свое нутро» по отношению к Украине
Страны НАТО начали показывать «свое нутро» по отношению к Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Чехия готова отправить в Украину своих военных, если будет запрос о помощи. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет издание Nezávislý Deník.

"Если нас попросят прислать своих чешских солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. Мы имеем волю помочь Украине", – отметила министр.

Чернохова не уточнила о каком количестве военных идет речь, которых они готовы отправить на помощь ВСУ.

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Также она напомнила, что у Чехии, как и у Украины, есть опыт российского гнета, поэтому их страна не оставит союзников наедине с российской агрессией.

"Украина – наш партнер. Партнер НАТО и партнер Чешской Республики. У нас есть общая история, обе страны были под советской властью. Украина является хорошим партнером НАТО. Украина заслуживает самостоятельно решать собственную судьбу", – сказал она.

Министр обороны отметила, в случае вторжение РФ в Украину, они готовы принять беженцев из Украины: "Если нужно будет выслать женщин и детей в безопасное место – Чехия должна здесь помочь".

А Хорватия Украине не поможет

В свою очередь президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае обострения конфликта между Украиной и Россией, будут отозваны военных из сил НАТО в регионе.

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По словам политика, ему ничего неизвестно о конфликте на границе России и Украины. Как он отметил, НАТО наращивает присутствие, но Хорватия "тут не причем".

"Если будет эскалация, мы отступим до последнего хорватского солдата. Это не имеет отношения к Украине, а к политике Байдена, в которой я вижу непоследовательность и опасность", — сказал он.

Также он отметил, что Украине не место в НАТО, так как она остается одной из самых коррумпированных стран мира.

Из Украины бегут дипломаты

  • 18 января американское издание The New York Times сообщило, что из Украины массово выезжают российские дипломаты. Вскоре МИДы Украины и России опровергли эту информацию, заявив, что диппредставительства работают в штатном режиме и эвакуация не планируется.
  • Правительства Японии и Австрии также заявили о возможной эвакуации своих граждан из нашей страны. На данный момент такая необходимость изучается.
  • Украинская сторона считает, что решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве было преждевременным.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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